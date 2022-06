Calco. Scontro tra un’auto e uno scooter in via San Vigilio

Soccorso un uomo di 61 anni in sella allo scooter

Fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi

CALCO – Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente tra un’auto e una moto avvenuto intorno alle ore 10.30 di oggi, martedì 21 giungo, in via San Vigilio, lungo la Sp342 a pochi metri dalla rotonda all’incrocio con largo Pomeo.

Ad avere la peggio nell’impatto un uomo di 61 anni in sella a uno scooter. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, l’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice verde (poco critico).