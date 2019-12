Camion perde il carico di legname, code verso Calco

L’incidente è successo poco dopo le 9.30

Nessun ferito, inevitabili le ripercussioni sul traffico

CALCO – Incidente nella mattinata di oggi, giovedì, lungo la provinciale 342dir, tra Calco e Olgiate Molgora, all’altezza della rotonda di Beverate.

Un camion che trasportava legname, immettendosi in rotonda, ha perso il carico. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale di Valgreghentino. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, momentaneamente bloccato in direzione Calco per consentire la rimozione del legname che ha invaso la carreggiata. In alternativa gli automobilisti possono passare da San Zeno.