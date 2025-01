E’ successo intorno alle 17.30 di oggi, domenica

Due le squadre del distaccamento di Bellano inviate sul posto

CASARGO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica, pere recuperare un’auto finita fuori strada in zona boschiva. Due le squadre inviate dal distaccamento volontario di Bellano con Aps e fuoristrada: i vigili del Fuoco hanno impiegato circa due ore per riportare in sicurezza il mezzo, una Fiat Panda, riposizionandolo sul ciglio stradale.