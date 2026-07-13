Casatenovo, 87enne investito da un’auto: in giallo all’ospedale

L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì, intorno alle 9.30 in via De Gasperi

L’uomo è finito sul cofano dell’auto, cadendo poi a terra e battendo la testa

CASATENOVO – Un trauma cranico e qualche contusione: sono le ferite rimediate dall’uomo di 87 anni che è stato investito questa mattina, lunedì 13 luglio, intorno alle 9.30 in via De Gasperi.

Da quanto è stato possibile apprendere, il pensionato, residente a Casatenovo, stava camminando in strada quando è avvenuto l’impatto con un’auto in marcia.

Fortunatamente il veicolo procedeva a bassa velocità, ma l’automobilista non è riuscito a evitare l’impatto: l’anziano è finito così sul cofano dell’auto ed è poi caduto a terra battendo la testa.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’intervento dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Bianca di Besana. Dopo le prime cure prestate sul posto, l’87enne è stato trasportato in ospedale a Vimercate per accertamenti.