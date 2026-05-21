Casatenovo, a fuoco deposito attrezzi: vigili del Fuoco al lavoro in via Foscolo

Le fiamme sono divampate oggi, giovedì, subito dopo pranzo

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia locale

CASATENOVO – A fuoco il deposito attrezzi in un’abitazione privata in via Ugo Foscolo: i Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme divampate oggi, giovedì 21 maggio, poco dopo l’ora di pranzo.

Le cause dell’incendio sono ancora da appurare, ma in poco tempo le fiamme si sono sprigionate provocando anche una densa e scura coltre di fumo.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con diversi mezzi. E’ stata allertata anche la Polizia locale.