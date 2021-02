Casatenovo: cellulare di un’alunna si guasta e prende fuoco. Arrivano i pompieri

Smartphone in tasca ad una studentessa va in cortocircuito durante la lezione

Mobilitati i soccorsi. La ragazza trasportata in codice verde all’ospedale

CASATENOVO – Un po’ di spavento ma fortunatamente nessuna grave conseguenza nell’episodio accaduto questa mattina, giovedì, all’istituto Fumagalli di Casatenovo dove il telefonino di una studentessa si è guastato per un cortocircuito e ha preso fuoco.

L’alunna, di una seconda classe, stava seguendo la lezione in aula quando lo smartphone che aveva in una tasca ha iniziato a surriscaldarsi. Così la ragazza lo ha preso e gettato per terra, mentre dal telefono usciva del fumo che ha invaso l’aula, finché i compagni della giovane non l’hanno spinto fuori con un calcio.

La scuola ha avvisato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti insieme a due ambulanze e i carabinieri. Quattro studenti sono stati assistiti dal personale sanitario e la giovane proprietaria del telefono è stata accompagnata in ospedale in codice verde.