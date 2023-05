Casatenovo, auto si schianta contro un cancello. Elisoccorso un 19enne

L’auto è finita fuori strada e poi contro una cancellata

Sul posto anche i vigili del fuoco di Merate

CASATENOVO – La chiamata ai soccorsi è arrivata un quarto d’ora prima dell’una nella notte fra venerdì 26 maggio e oggi, sabato 27. Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso in codice rosso per un incidente stradale a Casatenovo, in via don Gnocchi, all’altezza del civico 35.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari dell’elicottero dell’Areu di Como, dell’automedica da Lecco e dell’ambulanza della Croce Bianca. Con il 19enne che – dopo le prime cure – è stato trasportato dall’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale di Varese in codice giallo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate, ma dalle prime informazioni disponibili parrebbe che il ragazzo, da solo in auto, abbia perso il controllo della sua utilitaria bianca, finendo fuori strada e poi contro una cancellata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento Volontario di Merate: la squadra si è occupata della sicurezza, vista la perdita cospicua di carburante dalla vettura.