Una bimba di 3 anni è caduta all’asilo

E’ stata soccorsa in codice giallo e trasportata in ospedale per un trauma cranico

CASATENOVO – Paura in via Dante a Casatenovo per una bimba di 3 anni caduta accidentalmente.

L’allarme è scattato intorno alle 15 in una scuola materna. Sul posto si sono portati subito i soccorsi, allertati in codice rosso: nella caduta infatti la piccola avrebbe riportato un trauma cranico.

Soccorsa cosciente è stata trasportato in ospedale in codice giallo dall’elisoccorso.