Casatenovo, donna investita da un’auto lungo la Sp 51

CASATENOVO – Una donna di 56 anni è stata trasferita all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita da un’auto lungo la Sp 51.

È successo poco dopo le 12 di oggi, mercoledì, lungo la Santa all’altezza dell’intersezione con via Bixio. In base a quanto è stato possibile apprendere, la donna sarebbe stata investita da una Citroen in transito in direzione Monticello: la donna alla guida dell’utilitaria si sarebbe trovata il pedone davanti senza poter far nulla per evitare l’impatto.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di un’ambulanza e dell’auto infermieristica. In volo si è alzato anche l’elisoccorso da Milano. Dopo le prime cure prestate sul posto, la ferita è stata trasportata in ospedale a Monza in codice giallo. Sul posto, per i rilievi, si sono portati gli agenti della Polizia locale di Casatenovo.