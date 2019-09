Casatenovo, dramma sul lavoro, morto uomo di 38 anni

Ancora un morto sul lavoro, è successo alla Bricon

L’allarme prima delle 7. L’uomo schiacciato da una pressa

CASATENOVO – Dramma sul lavoro questa mattina, venerdì 13 settembre: un uomo di 38 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate dopo un infortunio presso lo stabilimento Bricon, allevamento di conigli, in via Madonnina, nella frazione di Rogoredo.

L’allarme è scattato poco prima delle 7. Sul posto in codice rosso un’ambulanza da Merate, l’elisoccorso da Como e i Vigili del Fuoco. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Stando a quanto appreso sarebbe rimasto schiacciato da una pressa.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.