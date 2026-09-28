Casatenovo. E’ grande il dolore per la morte del fotografo Gian Mario Besana, aveva 79 anni

Appassionato di sport e di montagna, era una presenza fissa nella serate df Sport Specialist

Il funerale sarà celebrato martedì 29 settembre alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Casatenovo

CASATENOVO – Quelli che frequentano le serate “A tu per tu con i grandi dello sport” organizzate da df Sport Specialist non possono non ricordarlo perché Gian Mario Besana, con l’inseparabile macchina fotografica al collo, era una presenza fissa. In tanti anni ha immortalato le decine e decine di campioni dello sport, in particolare alpinisti, che sono passati nella “casa” di Sergio Longoni.

Uno sguardo unico, discreto, ma capace di cogliere l’essenza, con le sue immagini ha raccontato personaggi e tantissime storie del territorio, soprattutto sportive, perché lui era prima di tutto un grande appassionato di sport, su tutti il ciclismo, perché l’aveva anche praticato, e la montagna, passione di famiglia con il fratello Carlo grande interprete dell’alpinismo, membro dei Ragni di Lecco dal 1980 e Accademico del Cai.

Gian Mario Besana, molto conosciuto e apprezzato da tutti, è morto improvvisamente nelle scorse ore a causa di un malore. In queste ore sono in tanti a ricordare la sua figura e la sua infinita passione per la fotografia. Il funerale sarà celebrato martedì 29 settembre alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Casatenovo. Gian Mario Besana si trova presso la casa funeraria Carnio di via Don Gnocchi 2/1 a Casatenovo fino alle ore 9.15 di martedì 29 settembre. Orario di visita: tutti i giorni dalle 9 alle 18.