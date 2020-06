Casatenovo, grave malore per un 51enne. Mobilitato l’elicottero del 118

Colpito da un malore, grave un 51enne a Casatenovo

E’ successo in mattinata nel parcheggio del Bennet

CASATENOVO – Sarebbero critiche le condizioni dell’uomo di 51 anni soccorso questa mattina, venerdì, a Casatenovo in prossimità del parcheggio del Bennet.

L’uomo sarebbe stato colpito da un improvviso malore. Il suo stato di salute è apparso subito grave per questo i sanitari sono intervenuti anche in elicottero per rendere più veloce il trasporto in ospedale. Il 51enne è stato trasferito all’ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso.