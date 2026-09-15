Casatenovo, in terapia intensiva lo studente investito dal bus

Il 18enne è ricoverato in prognosi riservata al San Gerardo di Monza

L’incidente è avvenuto ieri, lunedì 14 settembre, intorno alle 13.30 in via Giovenzana

CASATENOVO – E’ ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Gerardo di Monza il 18enne rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto ieri, lunedì 14 settembre, intorno alle 13.30 in via Giovenzana.

Lo studente era appena uscito da scuola, l’istituto Fumagalli, quando, giunto in prossimità della curva di via Manzoni, è stato urtato da un bus in transito. L’impatto è stato molto violento tanto che il giovane è stato scaraventato a terra a distanza di 4 o 5 metri: immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice rosso, anche dell’elisoccorso decollato dal Niguarda.

Il ragazzo, residente a Veduggio con Colzano, è stato preso in carico dai sanitari e trasportato in codice rosso al San Gerardo, dove è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata.