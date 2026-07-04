Casatenovo, incidente nella notte, soccorritori in azione

Intervento dei soccorritori verso le 2.30

CASATENOVO – Intervento dei soccorritori questa notte, intorno alle ore 2:30. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco, tramite il personale del distaccamento di Merate, sono intervenute d’urgenza nel comune di Casatenovo a seguito di un incidente stradale.

​I soccorritori hanno operato per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dal sinistro, collaborando con i sanitari e le forze dell’ordine presenti sul posto.