Casatenovo, multe della Polizia locale per i rifiuti abbandonati

I controlli sono stati effettuati nel mese di luglio

Alcuni cittadini sono stati multati per avere lasciato i rifiuti fuori dal cancello del centro di raccolta, chiuso per lavori di riqualificazione

CASATENOVO – Avevano lasciato a terra, davanti al cancello d’ingresso del centro di raccolta, chiuso per interventi di riqualificazione, i rifiuti confidando, molto probabilmente, nel loro smaltimento una volta riaperta la piattaforma ecologica. Ma grazie alle indagini della Polizia locale sono stati multati e dovranno ora pagare la sanzione per errato conferimento.

I controlli degli agenti guidati dal comandante Matteo Tocchetto hanno permesso anche di sanzionare un’ulteriore persona per errato conferimento dei rifiuti domestici, “depositati” in uno dei cestini dell’area di Campofiorenzo.

“La Polizia Locale proseguirà nei controlli, anche attraverso fototrappole, al fine di contrastare comportamenti scorretti ed assicurare il rispetto delle norme ambientali sul tema dei rifiuti” precisano, con una nota, il vice sindaco Lorenzo Cittterio e l’assessore con delega alla Polizia locale Dario Brambilla. Il comandante della Polizia locale Tocchetto ricorda inoltre che “mentre l’errato conferimento di rifiuti comporta una sanzione amministrativa, l’abbandono di rifiuti, come, per esempio, il sacchetto di rifiuti domestici abbandonato in area boschiva, commesso anche dal singolo privato cittadino comporta dallo scorso ottobre violazione di carattere penale ai sensi dell’art. 255 comma 1 del Dlgs 152/2006 punita con ammenda da mille a 10mila euro, aumentata sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi”.