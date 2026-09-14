Casatenovo, pullman investe 18enne: è grave

L’incidente in via Giovenzana, nei pressi di una curva. Il ragazzo ha riportato una grave ferita a una gamba

Sul posto ambulanza, automedica, elisoccorso, Carabinieri e Vigili del Fuoco

CASATENOVO – Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 settembre, in via Giovenzana a Casatenovo, dove un pullman ha investito un 18enne.

Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane sarebbe stato travolto in prossimità di una curva proprio mentre sopraggiungeva il pullman. L’autobus lo avrebbe urtato, scaraventandolo a terra per circa quattro-cinque metri.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30 e la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente in codice rosso. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso decollato da Milano, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Merate e ai Vigili del Fuoco di Lecco.

Le condizioni del ragazzo sono apparse serie soprattutto per una grave lesione a una gamba. Durante le operazioni di soccorso, stando alle prime informazioni, i sanitari avrebbero avviato anche trasfusioni di sangue.

La dinamica esatta dell’incidente resta comunque al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno ricostruire con precisione la traiettoria della moto e del pullman e quanto accaduto nei secondi precedenti all’impatto.