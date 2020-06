Casatenovo. Sfonda con l’auto una barriera e si schianta contro un muro

L’incidente è avvenuto in via De Gasperi nella corte di Campofiorenzo poco prima di mezzogiorno

Il 49enne alla guida è stato ricoverato all’ospedale in codice giallo

CASATENOVO – E’ tutto ancora al vaglio dei Carabinieri dinamica e cause dell’incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno di oggi, martedì, in via De Gasperi a Casatenovo nella Corte di Campofiorenzo.

Un uomo di 49 anni, al volante della sua Audi A3, ha sfondato la sbarra che regola l’accesso alla zona riservata, andando a sbattere violentemente nell’androne del caseggiato. Un impatto violento nel quale l’auto si è distrutta.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario a bordo di un’ambulanza che ha prestato le prime cure al 49enne poi trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo, presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che dovranno capire il motivo per cui l’uomo si sarebbe presentato a folle velocità in quel punto dove invece è richiesta moderazione di velocità e il transito è persino regolato da una sbarra che regola l’accesso ai mezzi autorizzati.