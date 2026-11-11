Cassago: attacco al bancomat della Bpm, ma il colpo non va a segno

I ladri sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì

Hanno usato la tecnica della black box praticando un foro sulla scocca esterna del bancomat, ma sono fuggiti perchè disturbati

CASSAGO BRIANZA – Hanno cercato di accedere al bancomat tramite un attacco informatico, ma il loro tentativo non è andato in porto perché sono stati disturbati e sono scappati prima di completare il colpo. E’ successo nella notte tra lunedì e martedì scorsi, ai danni del bancomat della Bpm di Cassago di via Roma, risultato danneggiato dopo il tentativo di intrusione con la tecnica della black box.

I ladri sono riusciti ad agire in un primo tempo indisturbati iniziando a praticare un foro sulla scocca esterna dello sportello di erogazione continua del denaro con l’obiettivo di accedere al sistema informatico e mettere in atto la truffa. Il meccanismo della black box prevede infatti che, al posto del computer originale, venga collegato un dispositivo elettronico artigianale o programmato (la cosiddetta scatola nera”) inviando comandi fraudolenti per far sputare fuori tutte le banconote.

Una vera e propria truffa informatica e fisica che non è andata a segno perché i malviventi sono stati disturbati e sono scappati lasciando il bancomat danneggiato e qualche segno del loro passaggio.