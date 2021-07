Castello Brianza. Infortunio in azienda, soccorso un lavoratore di 52 anni

Intervento in via delle Fornaci intorno alle 15.30

Un uomo trasportato all’ospedale di Lecco

CASTELLO BRIANZA – Intervento dei soccorsi intorno alle 15.30 di oggi, lunedì 26 luglio, in una azienda di Castello Brianza. Ambulanza, automedica e elisoccorso sono intervenuti in via delle Fornaci per un uomo di 52 anni che si è procurato un trauma toracico.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco insieme a Carabinieri e personale dell’Ats. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).