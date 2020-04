Cernusco, 36 i casi di contagio. Riapre il centro di raccolta

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti forniti dal sindaco Giovanna De Capitani

Il grazie ai cittadini che hanno tenuto comportamenti responsabili e ai volontari in prima linea nel gestire l’emergenza

CERNUSCO – Sono saliti a 36 i contagi da covid in paese. A darne notizia, nel report giornaliero, è stato il sindaco Giovanna De Capitani. “Abbiamo avuto anche 2 decessi, non direttamente riconducibili al virus, di persone anziane con situazioni di salute compromesse. Le nostre condoglianze a queste famiglie giungano ancora più sentite e sincere, visto il permanere della impossibilità di celebrare il rito funebre e poterle trasmettere loro direttamente”. 27 invece i cittadini in quarantena domiciliare: “I nuovi contagi sono spesso riconducibili a contatti tra i vicini di casa o residenti negli stessi condomini. Per cui vi invito a mantenere le distanze ed evitare frequentazioni ravvicinate senza protezione di mascherine anche durante le abituali relazioni con i vicini”.

Giovedì 16 aprile verrà aperta in forma sperimentale il centro di raccolta di via Regina, riservato ai cittadini di Cernusco ed Osnago il cui cognome iniziano con le lettere A-B-C (intestatari della tessera di accesso). “L’utenza sarà controllata e regolata dalla presenza di Operatori della Protezione Civile e della Polizia locale”.

La sindaca ha poi voluto ringraziare tutti i volontari che stanno operando sul territorio, con scrupolo e disponibilità inattese. “Dopo le prime 1000 mascherine chirurgiche consegnate la scorsa settimana ai cittadini con oltre 75 anni d’età, oggi abbiamo iniziato la distribuzione di altre 2000 alla fascia d’età 55/74 e alle persone con disabilità o compromissioni di salute. Inoltre sabato mattina sono state consegnate 60 colombe pasquali e 60 uova di cioccolato ad altrettante famiglie in difficoltà segnalate dai Servizi Sociali e continuano i servizi di consegna spesa e farmaci al domicilio”.

Un grazie esteso anche ai semplici cittadini che sono rimasti a casa in questi giorni. “La maggior parte dei cernuschesi si è comportata con rigore e ha rinunciato alle abitudini dei giorni di festa, nel rispetto delle regole ma soprattutto nel rispetto della salute di tutti noi. Anche la Polizia Locale, che ha pattugliato il territorio comunale, non ha rilevato importanti infrazioni, qualche negligenza c’è stata ma tutta riconducibile a piccole “evasioni”, nulla di veramente eccessivo. Alcune segnalazioni nella serata di Pasqua sono state fatte dai cittadini residenti nelle vicinanze del Parco della Vittoria, da sempre “angolo” nascosto per i gruppi di ragazzi”.