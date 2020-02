Cernusco, croce pericolante in cima al campanile: intervento dei pompieri

Due giorni fa il distacco di un pezzo dal campanile: per fortuna non si sono registrati danni

Dal sorvolo del drone è stato possibile capire cosa è successo: da qui la richiesta di intervento al 115

CERNUSCO – Intervento dei vigili del Fuoco questo pomeriggio, poco prima delle 17, in piazza della Chiesa per cercare di rimuovere la croce pericolante posta in cima al campanile.

Dalle riprese effettuate con il drone è stato possibile evincere che il grosso pezzo di pietra, precipitato due giorni fa al suolo sul piazzale della chiesa senza fortunatamente causare danni, si è staccato proprio dal basamento all’interno del quale risulta posizionata la croce che svetta in cima al campanile della chiesa parrocchiale di Cernusco.

Da qui l’urgenza di intervenire per rimuovere la croce non più “ancorata” al basamento. Giunti sul posto con l’autoscala, i vigili del Fuoco hanno però dovuto constatare l’impossibilità di raggiungere la sommità del campanile non avendo un’autoscala sufficientemente lunga.

La rimozione è stata quindi posticipata a lunedì, quando in piazza della chiesa arriverà una piattaforma ad hoc con braccio estensibile, idonea per raggiungere anche la vetta del campanile. Nel frattempo quindi l’area è stata quindi interamente transennata per evitare che persone o macchine vi possano transitare.

La Polizia locale ha provveduto ad avvisare tutte le persone la cui residenza si affaccia sul piazzale al fine di far spostare le auto posteggiate.