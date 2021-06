Fondamentali sono risultate le testimonianze degli altri automobilisti e le immagini delle telecamere

L’uomo ha raccontato agli agenti della Polizia locale di essere scappato per paura

CERNUSCO – E’ stato denunciato per omissione di soccorso il pirata della strada che giovedì mattina, a bordo della sua Fiat Panda, era scappato dopo aver investito un pedone in fase di attraversamento lungo le strisce pedonali poste all’intersezione tra la strada provinciale 54 e via Leonardo da Vinci.

Gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Giovanni Perri, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo di 58 anni, grazie alla preziosa testimonianza di alcuni automobilisti di passaggio e alle immagini acquisite, grazie alla collaborazione con i colleghi di Montevecchia, dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo la strada provinciale.

Agli agenti il pirata della strada, residente nel Casatese, ha raccontato di non essersi fermato a prestare soccorso perchè spaventato dalla situazione: il ferito, un ottantenne residente a Lomagna, era riverso a terra sanguinante ed è poi stato trasportato in ospedale per accertamenti grazie alla chiamata ai soccorsi effettuata da altri automobilisti. Dopo una notte trascorsa in ospedale in osservazione, le condizioni del ferito non sarebbero, fortunatamente, gravi.