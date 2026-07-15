Cernusco, è morto Angelo Guzzon: fu sindaco e amministratore comunale

89 anni, è stato sindaco dal 1983 al 1988 e vice sindaco prima con Conrater (1977 – 1983) e poi con Bagnato (2001 -2006)

I funerali si terranno venerdì alle 9.30 in chiesa parrocchiale

CERNUSCO LOMBARDONE – Una persona discreta e riservata, un amministratore comunale attento e scrupoloso. Cordoglio in tutto il paese per la morte di Angelo Guzzon, scomparso nelle scorse ore all’età di 89 anni.

Volto noto per via del suo impegno amministrativo e sociale, Guzzon era stato vice sindaco e assessore ai Servizi sociali durante il mandato di Antonio Conrater dal 1977 al 1983, anno in cui si era candidato come primo cittadino, sempre nelle fila della Democrazia Cristiana, vincendo le elezioni. Il suo mandato era durato cinque anni, fino al 1988: un lustro vissuto con impegno e dedizione per la comunità, portando avanti progetti importanti come la ristrutturazione del Municipio, i mini alloggi per anziani in piazza del Comune, il parcheggio di fronte all’oratorio, la pista di atletica e la nascita del Parco del Curone.

La questione della costruzione della nuova scuola elementare fu un argomento di scontro con Antonio Conrater: Guzzon fu uno dei promotori della raccolta firme promossa per contrastare la realizzazione del nuovo plesso.

Nel 2001, il ritorno in campo politico con la lista Insieme per Cernusco guidata da Sergio Bagnato, di cui fu vice sindaco fino al 2006.

Guzzon fu anche uno dei promotori della nascita dell’associazione Vo.Ce., volontari cernuschesi, nata nel 2008.

Nel 2021, l’allora sindaca Giovanna De Capitani volle che Guzzon fosse presente alla cerimonia di premiazione di alcuni dipendenti storici del Comune che avevano raggiunto la meritata età della pensione. In quell’occasione l’ex primo cittadino condivise la grande riconoscenza verso il personale in funzione in Municipio, dicendo: “Provo un sentimento di gratitudine verso i dipendenti che, all’inizio dei nostri mandati, ci devono guidare come bambini che hanno preso il primo latte”.

“La sua figura e il suo servizio resteranno parte della storia della nostra comunità, nel ricordo di tutti coloro che hanno condiviso con lui un tratto importante della vita pubblica del nostro paese” ha commentato il sindaco Gennaro Toto con una nota pubblicata sui canali social del Comune, anticipando che l’Amministrazione comunale porrà a mezz’asta le bandiere di tutte le sedi istituzionali nella giornata di venerdì, in occasione dei funerali che verranno celebrati alle 9.30 in chiesa parrocchiale a Cernusco.

La salma è composta presso la casa funeraria Lavelli in via Como a Merate, aperta dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Guzzon lascia la moglie Milly, i figli Paolo, Davide e Silvia, le nuore, il genero e gli amati nipoti.