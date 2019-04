Da lunedì 15 i dodici ospiti potranno tornare nella loro casa in via San Dionigi a Cernusco

L’azienda ospedaliera ha completato gli interventi di messa in sicurezza, verificando anche la porzione di immobile non interessata dal rogo

CERNUSCO LOMBARDONE – Torneranno presto nella loro “casa”. Da lunedì prossimo, 15 aprile, tornerà infatti operativa a tutti gli effetti la comunità Orizzonti, potendo così tornare a ospitare i suoi 12 ospiti. Lo stabile di via San Dionigi 7 è stato infatti rimesso a posto dopo il devastante incendio dello scorso 13 febbraio. Il rogo aveva interessato in particolar modo la sala lettura, danneggiando il solaio, le pareti, i serramenti, il pavimento nonché l’impianto elettrico.

Di proprietà dell’Asst di Lecco, l’immobile è stato messo in sicurezza con interventi che hanno riguardato la rimozione delle macerie e del materiale arso durante l’evento. Non solo, ma al fine di poter far rientrare i pazienti nella comunità, è stato effettuato il lavaggio delle pareti e l’imbiancatura di tutti gli ambienti danneggiati dal fumo.

E’ stato inoltre isolato l’impianto elettrico della parte direttamente interessata dall’evento e si è provveduto a rialimentare e verificare la porzione di edificio non interessata dai danni impiantistici. Ora, portate a termine queste azioni, la Cra, comunità riabilitativa ad alta intensità assistenziale, di Cernusco Lombardone potrà essere utilizzato in piena sicurezza. Tornando a spalancare le proprie porte ai pazienti della struttura, fino a oggi alloggiati in altre strutture di proprietà dell’azienda ospedaliera.