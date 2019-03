Ferito un uomo di 39 anni sbalzato dalla sella della sua moto

L’incidente all’alba di oggi, mercoledì, all’altezza del semaforo di Cernusco

CERNUSCO – E’ stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic l’uomo di 39 anni rimasto coinvolto in un incidente all’alba di oggi, mercoledì. La chiamata alla centrale operativa di Areu è infatti partita alle 5.45. L’ambulanza e l’automedica sono giunte a sirene spiegate lungo la 342 all’altezza dell’incrocio semaforico di Cernusco.

L’uomo era riverso a terra, poco lontano dalla sua moto di colore arancione. Accusava dei dolori agli arti e perciò è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti. In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe che il motociclista abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo forse per evitare la collisione con un altro veicolo. La ricostruzione esatta dell’incidente è al vaglio ora dei carabinieri intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso.