Un giovane soccorso a Cernusco dopo un incidente in monopattino

Trasportato in ospedale in codice giallo

CERNUSCO – Incidente in monopattino per un giovane a Cernusco, in via Vittorio Emanuele, non lontano dalla stazione, nella prima mattinata di lunedì. Il 17enne è stato soccorso da personale della Croce Bianca di Merate e dall’automedica del 118. E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo.