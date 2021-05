Intervento dei soccorritori oggi pomeriggio, martedì, dopo le 18

Nell’incidente nel sottopasso sono rimaste coinvolte due persone

CERNUSCO – Incidente nel sottopasso di via Stoppani, vicino alla stazione nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 maggio, poco dopo le 18.

L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Cernusco intervenuti per i rilievi, ma sembrerebbe che si sia trattato di uno scontro frontale tra una Ford Focus di colore grigio che, nel percorrere il tratto in curva, avrebbe invaso la corsia opposta andando a impattare contro una C4 che proveniva in senso opposto.

Due le persone rimaste coinvolte nell’incidente, che ha visto intervenire anche un’ambulanza della Croce Bianca di Merate. I feriti sono stati trasportati per accertamenti al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic in codice verde.