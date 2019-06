Cernusco. Lite al parco tra cani e poi tra persone: 78anne finisce all’ospedale

Sul posto ambulanza e Carabinieri

L’episodio è avvenuto al parco di piazza Vittoria poco prima delle 17

CERNUSCO LOMBARDONE – E’ finita all’ospedale in codice verde dopo una lite avvenuta al parco di piazza Vittoria a Cernusco Lombardone.

Ad avere la peggio dell’accesa discussione, che si è innescata nella calda domenica di oggi, è stata una signora di 78 anni.

Sul posto i Carabinieri e il personale sanitario a bordo di un’ambulanza. I fatti sono ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, ma stando a quanto raccolto sul posto, sembrerebbe che due cani, uno senza guinzaglio e l’altro (il presunto pitbull) senza museruola, abbiano iniziato una lite in cui ad aver la peggio è stato il cane di taglia più piccola. Un’aggressione che ha acceso gli animi delle persone presenti, riunite in quel momento al parco giochi vicino alla biblioteca per prendere parte a una festa. Alcuni presenti hanno fatto notare al proprietario del pitbull che il cane era sprovvisto di museruola.

A quel punto il proprietario avrebbe inveito, tra insulti e minacce, contro coloro i quali gli hanno fatto l’appunto, in particolar modo contro una donna, accompagnata dal marito. Quando il proprietario del cane si sarebbe fatto avanti in modo minaccioso verso il marito, la donna gli avrebbe sferrato una borsata, ma a quel punto il pitbull avrebbe preso le difese del suo padrone. Ancora da stabilire se effettivamente il cane abbia aggredito la 78enne o se questa sia caduta a terra spinta in altro modo, fatto sta che la signora è finita all’ospedale.

Solo i Carabinieri potranno fare chiarezza sulla dinamica esatta dei fatti.