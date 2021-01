Cernusco, lunedì il funerale della giovane Federica Ripamonti

La ragazza è stata investita dal treno sabato scorso, 16 gennaio

I familiari hanno attivato una raccolta fondi da destinare a un’associazione del territorio che si occupa di giovani e famiglie

CERNUSCO – Si terrà lunedì 25 gennaio alle 10.30 in chiesa parrocchiale il funerale di Federica Ripamonti, la ragazza di 17 anni, morta sabato scorso, 16 gennaio, dopo essere stata investita da un treno in marcia tra le stazioni di Cernusco e Osnago.

Una morte, la sua, che ha colpito e straziato non solo l’intera comunità di Cernusco, dove Federica viveva con i genitori e la sorella, ma anche i compagni di scuola del liceo artistico Medardo Rosso, che la giovane frequentava.

Sabato mattina la tragedia subito dopo aver terminato di seguire da casa, nella sua stanza, una lezione di didattica a distanza. Un dramma a cui è seguito il dolore immenso di tutta la famiglia e dei tanti amici e conoscenti che avevano avuto modo di conoscere e apprezzare il carattere altruista e la generosità di Federica.

Ed è proprio alle tantissime persone che in questi giorni si sono strette intorno alla famiglia Ripamonti testimoniando vicinanza e affetto che si sono rivolti i familiari attivando una raccolta fondi da destinare a un’associazione del territorio che si occupa di adolescenti e famiglie per sostenere progetti di prevenzione e cure rivolte a loro. Le offerte verranno raccolte presso il bar Biella di Cernusco. Lunedì, prima della cerimonia funebre, verrà recitato il rosario in chiesa.