Continua il progetto Stazioni sicure promosso di concerto con le Polizie locali

Ieri, lunedì, sono state elevate otto sanzioni

CERNUSCO / MERATE – Una cinquantina di persone controllate e otto sanzioni in base al codice della strada. E’ il bilancio del terzo servizio promosso dalle Polizie locali di Cernusco e Merate nell’ambito del progetto Stazioni sicure, coordinato dalla Prefettura. Ieri pomeriggio, il comandante Giovanni Perri di Cernusco insieme agli agenti Gloria Mapelli (Cernusco), Giovanna Magnani e Jusva Gariboldi di Merate hanno effettuato un nuovo servizio di fronte alla stazione. Tra le otto multe elevate, si segnalano quattro per mancato utilizzo delle cinture, due revisioni scadute e due fermi amministrativi per trasporto di minori su dei camioncini.