Cernusco: nuovo furto alle scuole medie, il terzo in poco tempo. Ingenti i danni

E’ successo nella notte tra domenica e lunedì intorno all’una

Scassinate le macchinette e divelto l’ingresso ai locali della segreteria

CERNUSCO – Nuovo furto alle scuole medie, il terzo nel giro di poco meno di due settimane. Nella notte tra domenica e lunedì i ladri sono entrati nuovamente all’interno dell’edificio, compiendo danni e rubando anche del materiale.

I malviventi sono entrati aprendo una finestra posta a piano terra e una volta dentro si sono portati nella zona delle macchinette del caffè per cercare di recuperare le monetine contenute. Non solo. Hanno divelto anche le porte di ingresso ai locali della segreteria mettendoli a soqquadro alla ricerca di oggetti e soldi da rubare. Sono anche saliti al primo piano per cercare di rubare nuovamente del materiale informatico dopo i furti di pc registrati, in due diversi episodio, in meno di quindici giorni.

Un furto, il terzo in poco tempo, che ha destato non poco sconcerto all’interno dell’istituto comprensivo in cui sono compresi i Comuni di Cernusco, Osnago, Montevecchia e Lomagna. Questo pomeriggio il sindaco Gennaro Toto si è recato alla scuola media insieme all’assessore Pietro Santoro e al consigliere Antonio De Luca per verificare l’entità dei danni subiti e dare una mano. “Siamo davvero senza parole – il suo commento -. La scuola è stata devastata e i danni sono ingenti”.

Il plesso è già dotato di un impianto di allarme che è suonato intorno all’una di notte, ma i ladri sono riusciti a mettere a segno lo stesso il loro colpo agendo con velocità