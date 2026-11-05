Cernusco. Persona investita da un treno merci, circolazione ferroviaria sospesa

Si tratterebbe di un uomo, all’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare
Inevitabili variazioni e cancellazioni sulle linee Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi e Tirano-Sondrio-Lecco-Milano
CERNUSCO LOMBARDONE – Incidente mortale poco prima delle ore 15 di oggi, giovedì 5 novembre, nei pressi della stazione di Cernusco Lombardone dove una persona sarebbe stata investita da un treno merci. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi, ma per la persona (dovrebbe trattarsi di un uomo) non ci sarebbe stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.
La circolazione lungo la direttrice è sospesa tra le stazioni di Calolziocorte-Olginate e Carnate-Usmate per consentire l’intervento delle autorità giudiziarie. Inevitabili variazioni e cancellazioni sulle linee Lecco – Carnate – Milano Porta Garibaldi e Tirano – Sondrio – Lecco – Milano (info sull’andamento del treno in APP e Sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”).
Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, non si esclude un gesto volontario.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.