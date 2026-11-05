Cernusco. Persona investita da un treno merci, circolazione ferroviaria sospesa

Si tratterebbe di un uomo, all’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare

Inevitabili variazioni e cancellazioni sulle linee Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi e Tirano-Sondrio-Lecco-Milano

CERNUSCO LOMBARDONE – Incidente mortale poco prima delle ore 15 di oggi, giovedì 5 novembre, nei pressi della stazione di Cernusco Lombardone dove una persona sarebbe stata investita da un treno merci. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi, ma per la persona (dovrebbe trattarsi di un uomo) non ci sarebbe stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

La circolazione lungo la direttrice è sospesa tra le stazioni di Calolziocorte-Olginate e Carnate-Usmate per consentire l’intervento delle autorità giudiziarie. Inevitabili variazioni e cancellazioni sulle linee Lecco – Carnate – Milano Porta Garibaldi e Tirano – Sondrio – Lecco – Milano (info sull’andamento del treno in APP e Sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”).

Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, non si esclude un gesto volontario.