Cernusco piange il volontario Alberto Stucchi, colpito da un malore sul Magnodeno

L’uomo, 65 anni, stava facendo un’escursione in montagna con la moglie quando è stato colpito da un malore

Volontario del gruppo decoro urbano, era stato nominato martedì segretario della consulta urbanistica

CERNUSCO – L’intera comunità di Cernusco piange Alberto Stucchi, 65 anni, morto questa mattina, venerdì, durante un’escursione sul monte Magnodeno. L’uomo si trovava in compagnia della moglie Maria Vittoria quando, all’improvviso, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato purtroppo scampo (vedi articolo).

Dinamico, sportivo, appassionato di montagna e di camminate, Stucchi era un volto molto conosciuto in paese, dove era attivo come volontario all’interno dell’associazione Vo.Ce. (volontari Cernusco), in particolar modo nel gruppo di decoro urbano. Un impegno concreto per la pulizia del paese, a cui seguiva anche l’attenzione alla vita amministrativa: solo martedì scorso era stato infatti nominato segretario della consulta urbanistica, appena insediata. Già nella precedente amministrazione Stucchi era stato seduto in consulta ecologica partecipando con impegno e dedizione alle sedute al fine di essere al corrente delle novità amministrative e portare il proprio contributo.

Stucchi faceva anche parte del gruppo Volontari di supporto alle Gev del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

La notizia dell’improvvisa morte si è presto diffusa in paese provocando sgomento e dolore nelle tante persone che lo conosceva. Il sindaco Gennaro Toto ha voluto esprimere alla famiglia le più sincere condoglianze: “Porgiamo alla sua famiglia, nel tragico momento che ci trova uniti, le nostre condoglianze e il cordoglio di una intera comunità scossa da questa tragica e fatale notizia. Solo pochi giorni fa ho avuto il piacere e l’onore si sedere con lui al tavolo della Consulta Urbanistica di cui era stato eletto segretario e questa funesta notizia mi lascia profondamente scosso. Affidiamo Alberto e la sua famiglia alle nostre preghiere e al nostro ricordo”.

Il funerale verrà celebrato lunedì mattina in chiesa parrocchiale.