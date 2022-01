Cernusco piange la maestra Vanessa, trovata morta in casa a soli 27 anni

La giovane maestra è stata trovata senza vita in casa stanotte. A dare l’allarme i genitori dalla Sicilia

La ventottenne sarebbe stata colpita da un infarto che non le ha purtroppo lasciato scampo

CERNUSCO / OSNAGO – Dolore e sconcerto a Osnago e Cernusco per l’improvvisa morte di Vanessa Lisitano, maestra di sostegno alla scuola primaria di Cernusco, trovata priva di vita, questa notte, nell’abitazione in cui viveva da qualche mese.

27 anni, una laurea in psicologia, Vanessa aveva preso servizio a settembre all’interno dell’istituto comprensivo cernuschese come docente di sostegno all’interno della quarta elementare della primaria Rodari. Era originaria di Augusta, in Sicilia. Ed è proprio da qui che sarebbe partito l’allarme con i genitori preoccupati dal fatto di non riuscire più a mettersi in contatto con la figlia.

Della vicenda si sono quindi occupati i carabinieri che hanno preso contatto con i Vigili del Fuoco per riuscire a entrare nell’abitazione nel centro di Osnago, dove la giovane docente è stata trovata priva di vita nel letto. L’ipotesi più accreditata è che la maestra sia stata colpita da un’infarto fulminante che non le ha lasciato purtroppo scampo.

La notizia dell’improvvisa morte della ragazza ha creato sconcerto, rabbia e dolore sia a Osnago, dove Vanessa abitava seppur da poco che a Cernusco, dove la docente si era inserita e si era fatta conoscere soprattutto in ambito scolastico per il carattere dolce e solare. Un sorriso sempre aperto al mondo che nessuno potrà mai scordare.

I funerali si terranno sabato 22 gennaio ad Augusta, nella chiesa di Cristo Re. L’amministrazione comunale di Cernusco ha intenzione di organizzare una cerimonia di ricordo anche in paese per permettere l’ultimo saluto alla giovane ragazza anche da parte delle tante persone che l’avevano conosciuta in questi mesi di vita in Brianza.