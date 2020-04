Cernusco piange Marino Spada, appassionato musicista della banda

Era sempre presente con il suo bombardino ai concerti della banda di Cernusco

Il ricordo commosso degli amici del corpo musicale Pirovano

CERNUSCO – Un uomo appassionato di musica e innamorato della sua banda, dove suonava il flicorno tenore (o bombardino). Ha riempito di dolore e tristezza un intero paese la notizia della morte di Marino Spada, 69 anni, vice presidente del corpo musicale Alessandro Pirovano di Cernusco.

“Oggi un nostro amico, un musicista, una persona importante per noi ci ha lasciato” hanno scritto gli amici della banda ricordando i tanti concerti e le tante avventure vissute insieme. “Ciao Marino per te la musica non era un semplice passatempo, era di più, molto di più! Hai dedicato il tuo tempo alla banda per qualunque necessità, segreteria, scuola allievi, spartiti, strumenti, manodopera per allestire i palchi dei concerti e molto altro! Oggi con te oggi salutiamo un uomo innamorato della musica. Come hai scritto nel tuo profilo whatsapp. “la Musica non ha confini ricordati” . Grazie per tutto quello che hai fatto per noi! Buon viaggio e suona per noi da lassù!”.

Domani, giovedì, la sua banda gli tributerà l’ultimo commosso saluto… a distanza. Non potendo essere officiato il funerale e neppure partecipare alla sepoltura, un musicista della banda suonerà “Il Silenzio” davanti alla sede del corpo musicale in piazza delle Vittoria. Un modo sentito e riconoscente per stringersi simbolicamente intorno alla moglie Anna e alla figlia Laura in questi giorni di immenso dolore.