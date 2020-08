Cernusco, ragazzo di 25 anni colto da malore in stazione

E’ successo oggi, venerdì, intorno alle 13

Sul posto, insieme al personale sanitario, si sono recati anche i carabinieri

CERNUSCO – Lo hanno trovato riverso a terra, in stato confusionale e hanno subito lanciato l’allarme. Spavento oggi, venerdì, intorno alle 13 per un ragazzo di 25 anni colpito da malore mentre si trovava in stazione a Cernusco. La dinamica di quanto successo è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Merate intervenuti sul posto insieme al personale sanitario. In base a quanto riferito da alcuni testimoni, il ragazzo sarebbe stato trovato riverso sulle scale che portano al sottopassaggio ferroviario da alcuni pendolari appena scesi dal treno. Il giovane è apparso in stato confusionale tanto da far scattare l’uscita dei mezzi di soccorso in codice rosso. Dopo le prime cure prestate sul posto, il ragazzo è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic di Merate, dove si sono portati anche i carabinieri.