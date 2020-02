Cernusco, uomo aggredito e rapinato nel sottopasso della stazione

La scena è stata ripresa dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza del Comune

Rubati il cellulare e il tablet: indagini in corso per risalire all’identità dell’aggressore

CERNUSCO LOMBARDONE – Lo ha probabilmente curato e inseguito nel sottopassaggio. Dopodiché lo ha aggredito con pugni e sberle per farsi consegnare il cellulare e il tablet che aveva nello zainetto. E’ successo mercoledì sera, intorno alle 22, in stazione a Cernusco. Un ragazzo di 27 anni era appena sceso dal treno, giunto da Milano e si stava dirigendo verso il parcheggio di via Stoppani quando è stato brutalmente aggredito da un uomo. L’aggressione è avvenuta nel sottopasso pedonale che porta verso i parcheggi situati a monte della stazione. Colto alla sprovvista, il ventisettenne ha cercato di difendersi, ingaggiando una colluttazione con l’aggressore.

Botte e pugni sferrati con violenza sul volto e sul corpo fino a che, a un certo punto, l’aggressore, arraffati il cellulare e il tablet, ha mollato la presa ed è scappato fuggendo verso via Roma. Seduto su un gradino, con la faccia livida, l’uomo è stato poi soccorso da alcuni pendolari scesi dal treno arrivato in stazione da Lecco. Immediata è scattata la chiamata al 112 che ha dirottato in stazione ambulanza e automedica. Trasportato in Pronto Soccorso, il ventisettenne è stato curato e medicato per le contusioni riportate e trattenuto in osservazione per alcune ore.

I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto. Fondamentali per la ricostruzione della vicenda le telecamere di videosorveglianza installate dal Comune sia in stazione che all’interno del sottopasso. I militari hanno già acquisito le immagini messe a disposizione dalla Polizia locale di Cernusco. L’intera scena di violenza è stata ripresa: la speranza è ora quella che si riesca a dare un volto all’aggressore.