Cernusco, vicino di casa allerta il 112 e mette in fuga i ladri che abbandonano la refurtiva

I ladri nella fuga hanno abbandonato anche una pistola, frutto probabilmente di un furto

E’ successo ieri, venerdì, a Cernusco

CERNUSCO – Vicino di casa allerta tempestivamente le forze dell’ordine riuscendo a far fallire il colpo dei ladri. E’ successo ieri, venerdì, in una zona residenziale di Cernusco dove dei malviventi erano riusciti a introdursi all’interno di un’abitazione. La scena non è è passata però inosservata tanto che un residente vicino ha allertato subito il 112 segnalando l’intrusione di due persone sconosciute all’interno di una proprietà privata.

Una segnalazione tempestiva e puntuale che ha permesso ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Merate di giungere velocemente sul posto mandando in frantumi i piani dei ladri. Quest’ultimi, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga velocemente cercando anche di nascondere una pistola, frutto probabilmente di furto. L’arma, con il relativo munizionamento, è stata sottoposta a sequestro.

Nel frattempo continuano le indagini dei carabinieri per identificare gli autori del reato.