Ciclista 63enne investito a Viganò, sul posto anche l’elisoccorso

L’incidente intorno alle 12.10 in via Oberdan

Il 63enne è stato portato all’ospedale in codice giallo

VIGANO’ – Un uomo di 63 anni è rimasto ferito questa mattina in via Guglielmo Oberdan, a Viganò, in seguito a un investimento mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.10 e ha subito mobilitato un ingente dispiegamento di mezzi di soccorso e forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato, sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Merate, insieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Merate, una seconda ambulanza della Croce Bianca di Merate, oltre all’automedica e all’elisoccorso proveniente da Bergamo. IL 63enne è stato assistita sul posto e trasportato in ospedale in codice giallo.

Al momento la dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta successione dei fatti.