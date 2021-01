Ciclista travolto da un’auto a Montevecchia, soccorso 63enne

Incidente a Montevecchia, ciclista soccorso davanti alla chiesa

Colpito da un’auto in transito, 63enne ferito. Mobilitato l’elisoccorso

MONTEVECCHIA – Serio incidente quello accaduto intorno alle 11 di oggi, domenica, a Montevecchia, dove un ciclista è stato investito da un’auto in via Belvedere.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida della bicicletta, 63 anni, residente nel Meratese, stava percorrendo la strada in discesa quando, nella zona antistante al piazzale della chiesa, è avvenuto l’urto con una Fiat Panda, guidata da un pensionato residente a Montevecchia.

Il ciclista è stato soccorso dal personale sanitario giunto in ambulanza e automedica. Allertato anche l’elisoccorso d Milano, atterrato a Cascina Butto. Le condizioni del 63nne sarebbero essere meno gravi di quanto inizialmente apparso. Ne è stato predisposto il trasporto all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo per un trauma cranico.

La Polstrada sul posto insieme alla Polizia Locale che si sta occupando dei rilievi e degli accertamenti di prassi, eseguendo anche l’alcoltest all’autista del mezzo. La strada è stata temporaneamente chiusa in attesa che si concludano le operazioni di soccorso.