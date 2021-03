Ciclisti vittime di tre incidenti in Brianza: alla Valletta e a Dolzago

Due incidenti per “caduta” a La Valletta Brianza

LA VALLETTA BRIANZA – Tre incidenti stradali con altrettanti ciclisti coinvolti, si sono registrati nella mattinata di oggi, domenica.

Il più grave, alle 9.45 circa, nel comune di La Valletta Brianza, lungo via Casa Sironi, dove un ciclista di 59 anni è caduto procurandosi diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: automedica, ambulanza ed elisoccorso di Como, con il 59enne che è stato elitrasportato all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo.

Il secondo incidente è avvenuto un’ora dopo circa, a Dolzago, lungo la Strada Provinciale 51, dove un ciclista di 47 anni è stato investito. L’uomo è soccorso e quindi trasportato all’ospedale in codice giallo.

Pochi minuti dopo le 11, sirene spiegate ancora nel comune de La Valletta Brianza e nuovamente per una caduta di un ciclista. L’incidente è avvenuto in via Malnido, con il ciclista, un uomo di 51 anni, che è stato soccorso e quindi traportato all’ospedale in codice verde.