Contrasto alla microcriminalità e allo spaccio, controlli straordinari dei Carabinieri

Presidiate la aree sensibili tra Costa Masnaga, Nibionno, Molteno, Rogeno e Bosisio Parini

Controllate 89 persone e 45 veicoli e ispezionato un esercizio pubblico

COSTA MASNAGA – I Carabinieri della Compagnia di Merate hanno eseguito, nei giorni scorsi, un servizio coordinato e straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità, con particolare attenzione alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno effettuato numerosi controlli nelle aree ritenute maggiormente sensibili, a ridosso dei comuni di Costa Masnaga, Nibionno, Molteno, Rogeno e Bosisio Parini, nonché presso le stazioni ferroviarie di Costa Masnaga e Molteno.

L’attività è stata finalizzata a prevenire reati predatori, contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e verificare il rispetto delle norme in materia di circolazione stradale. Nel corso del servizio sono state complessivamente controllate 89 persone e 45 veicoli e ispezionato un esercizio pubblico per la verifica del rispetto delle normative sugli ambienti di lavoro.