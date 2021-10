L’attività di controllo, promossa nell’ambito del progetto Stazioni sicure, si è svolta ieri pomeriggio

Gli agenti delle Polizie locali di Merate e Cernusco sono intervenute anche in un bar per sedare una lite

CERNUSCO / MERATE – Cinquantaquattro persone identificate, sei multe per violazione delle norme del codice della strada e due automobilisti sanzionati per guida in stato di ebrezza. E’ il bilancio dell’attività svolta nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre dagli agenti della Polizia locale di Merate e di Cernusco nell’ambito del progetto Stazioni sicure promosso da Regione Lombardia e Prefettura di Lecco per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie dei Comuni aderenti.

Posizionati nell’area davanti alla stazione di Cernusco, gli agenti hanno fermato più di 50 persone per controlli, denunciando anche un automobilista trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore di quasi due volte al limite consentito. Non solo, ma sono anche intervenuti per sedare una lite scoppiata in un esercizio pubblico situato sempre vicino allo scalo ferroviario.

Con quello di ieri, venerdì, salgono a due i servizi ad hoc davanti alla stazione di Cernusco Merate effettuata dai “ghisa” dei due Comuni: durante la prima giornata, promossa lunedì scorso, erano stati fermati circa una sessantina di conducenti provvedendo anche al sequestro di una moto senza assicurazione. 18 invece le persone multate.

Nelle prossime settimane gli agenti del comando meratese, guidato dal comandante Davide Mondella, saranno impegnati in una serie di pattugliamenti mirati e finalizzati a prevenire il fenomeno dei furti nel territorio comunale.