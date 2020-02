Controlli anti-strage della Polizia Stradale, 13 patenti ritirate

80 veicoli controllati sulla Sp342 tra Lomagna e Carnate

Droga e alcol, 13 le patenti ritirate durante la notte del 15 febbraio

LECCO – La Polstrada di Lecco, insieme alla sezione di Monza Brianza, ha effettuato un servizio antistrage sabato 15 febbraio, coadiuvata dal personale della Squadra Volanti della Questura di Lecco. Le sette pattuglie impiegate nelle strade Lecchesi hanno controllato oltre 80 veicoli e sottoposto i relativi conducenti ad accertamenti mirati a verificare lo stato d’ebbrezza sia dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche sia dovuto alle droghe d’abuso.

Dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino, gli agenti hanno verificato il traffico veicolare e quindi tutti gli automobilisti in viaggio da e verso la Provincia di Lecco, in modo particolare i giovani. Tutti i conducenti sono stati sottoposti al controllo tramite il precursore alcol ed in alcuni casi, avendo fatto trasparire un’apparente alterazione da sostanze stupefacenti, a seguito di un controllo del medico sul posto, sono stati sottoposti al controllo droghe a mezzo dell’apparecchiatura denominata Drugtest 5000.

Controllati oltre 80 veicoli ed eseguiti accertamenti di tipo tossicologico su 2 conducenti uomini, entrambi risultati positivi per l’assunzione alle sostanze stupefacenti cannabinoidi – marjuana, con conseguente ritiro cautelativo della patente, in attesa degli esami che saranno eseguiti da parte del Centro Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma.

Degli altri conducenti controllati, 9 sono risultati positivi agli esami effettuati con l’alcoltest e pertanto sono stati sanzionati, 3 in via amministrativa e 6 denunciati all’Autorità Giudiziaria, tutti con conseguente ritiro della patente. E’ stata sequestrata un’autovettura, perché priva di assicurazione, nonché sprovvista della prescritta revisione biennale.

A due conducenti extracomunitari è stata ritirata la patente di guida estera, perché risultati essere residenti in Italia da oltre un anno, muniti di documento di guida non convertibile. Le violazioni accertate hanno portato alla decurtazione di un totale di 120 punti e al

ritiro di 13 patenti di guida.

L’attività di polizia come accennato, ha visto la collaborazione del personale medico della Polizia di Stato, che grazie alla presenza di un’unità mobile ha individuato i 2 conducenti

che, pur non avendo assunto alcol, avevano fatto uso di sostanze stupefacenti. I controlli messi in atto sulla Sp 342 dir tra Lomagna e Carnate dalle pattuglie delle Sezioni Polizia Stradale di Lecco e Monza, fanno parte del progetto del Ministero dell’Interno, finalizzato a scongiurare che giovani e meno giovani si mettano alla guida sotto l’effetto di droga o alcol, così da rendere più sicure le strade delle province di Lecco e Monza Brianza.