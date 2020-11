Controlli Covid. In 38 a pranzo al ristorante: i carabinieri lo fanno chiudere

Ispezione anti-Covid dei carabinieri in un ristorante a Osnago

All’interno 38 clienti, alcuni non convenzionati con il servizio mensa e un lavoratore in nero. Il locale chiuso per 5 giorni

OSNAGO – Quando i carabinieri di Merate e dell’ispettorato del Lavoro sono entrati nel ristorante c’erano diversi clienti che stavano pranzando, 38 in tutto, dei quali alcuni in convenzione con il locale che effettua il servizio mensa per delle realtà aziendali della zona, per altri invece non sarebbe così.

Ad evidenziare la questione sarebbe stata anche la presenza tra i commensali di un minorenne. I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti del caso su tutti e trentotto per individuare chi ha trasgredito alle norme anti-Covid e non avrebbe dovuto trovarsi a consumare il pranzo seduto all’interno.

Gli accertamenti svolti dai militari nel locale avrebbero intanto accertato l’impiego di un lavoratore in nero e la violazione di diverse disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre appunto alla presenza di avventori non in convenzione per il servizio mensa.

Al titolare del ristorante sono state contestate le violazioni sul mancato rispetto della normativa anti COVID-19, ovvero 400 euro di multa e la chiusura del locale per 5 giorni, nonché quelle relative all’impiego del lavoratore irregolare e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.