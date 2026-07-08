Cordoglio per la morte di Gino Sala, il Pd: “Mancherà il suo spirito critico”

Cordoglio per la morte di Gino Sala, politico e sindacalista appassionato

I funerali si terranno giovedì in chiesa a Olgiate Molgora

OLGIATE MOLGORA – Schietto, preparato, appassionato e dotato di uno spirito critico fondamentale per affrontare in maniera radicale le questioni. E’ grande il cordoglio per la morte di Gino Sala, scomparso ieri, martedì, all’età di 76 anni.

Ecco la nota diffusa dal PD provinciale e firmata da Manuel Tropenscovino, Segretario PD Lecco; Margherita Viganò, Segretaria Circolo di Olgiate e Gian Mario Fragomeli, Consigliere regionale PD.

Gino Sala, per molti di noi un dirigente politico strutturato, preparato che ha guidato il principale partito della sinistra italiana a Lecco. I primi incontri in viale Dante a Lecco presso la sede del PDS quando in “pantaloncini corti” iniziavamo i primi passi nella sinistra giovanile, per poi ritrovarlo da giovani amministratori locali che inseguivano punti di riferimento autorevoli, fondamentali per partecipare con cognizione in consiglio comunale quando si parlava di sanità, sociale, ma anche di urbanistica, trasporti etc. Un uomo politico schietto, sempre in formazione perché ci insegnava che la preparazione era una precondizione per poter fare politica, così come rifuggiva dai complimenti facili e sapeva intercettare e riconoscere le intuizioni, le idee e progetti di prospettiva.

Non ha mai fatto mancare il suo contributo intellettuale ai nostri amministratori locali anche quando la malattia ha limitato la sua mobilità, perché l’impegno in politica, se è genuino, non lo spegni con un giro di chiavi.

Impegnato in prima fila nel sindacato, come Consigliere comunale, poi Vicesindaco a Olgiate, protagonista della costituzione di Retesalute nel meratese.

Ai democratici e democratiche della Provincia di Lecco mancherà il suo spirito critico e la sua vocazione a costruire soluzioni e non problemi.

Il Partito Democratico provinciale, assieme al Circolo di Olgiate Molgora e al Consigliere regionale, esprime il cordoglio e la più sincera vicinanza alla moglie Alessandra a al figlio Federico.

Manuel Tropenscovino, Segretario PD Lecco

Margherita Viganò, Segretaria Circolo di Olgiate

Gian Mario Fragomeli, Consigliere regionale PD