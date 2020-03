Coronavirus, primo morto a Cernusco

L’annuncio, carico di dolore e tristezza, del sindaco

Appello accorato a rispettare le regole, restando a casa

CERNUSCO – “Con dolore e tristezza comunico che in data odierna il territorio di Cernusco Lombardone ha subito la prima perdita di un cittadino da Coronavirus conclamato”. Sono parole cariche di dolore quelle scritte dal sindaco Giovanna De Capitani nell’annunciare la scomparsa di un concittadino.

“Oltre alle più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia, credo che tutta la nostra comunità debba dimostrare consapevolezza e rigidità nel rispetto delle regole e delle prescrizioni comportamentali. Non si deve uscire da casa per inutili moviti. A tutt’oggi, con scuse banali o pretesti insignificanti, molte persone si spostano sul territorio mettendo a repentaglio la vita altrui. Forse non è ancora chiaro a tutti che di Coronavirus si muore e che questo virus uccide soprattutto le persone più deboli, i nostri anziani, i nostri disabili e chi sta operando nel settore sanitario, istituzionale e del volontariato. In prima linea!”.

Da qui l’accorato invito a rispettare le prescrizioni, a usare la mascherina e i guanti, a mantenere le distanze tra le persone oltre a lavarsi le mani e disinfettare le superfici piane e lisce. “Al supermercato è obbligatorio usare i guanti per toccare e prendere la merce, indossare la mascherina e rispettare le distanze interpersonali. Raggruppare le necessità e programmare la spese una volta la settimana. Sentire se il panificio di fiducia effettua servizio a domicilio giornaliero ed utilizzarlo. Le necessità del proprio cane non devono diventare un pretesto per uscire e passeggiare per ore allontanandosi dal proprio quartiere”.