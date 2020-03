Coronavirus, un caso a La Valletta e uno a Bulciago

Entrambe le notizie sono state ufficializzate dai sindaci dei due Comuni

L’appello è quello a non uscire di casa e a seguire le norme igieniche previste

LA VALLETTA / BULCIAGO – Due nuovi casi di positività al test del Coronavirus si sono registrati nel Lecchese e precisamente a La Valletta Brianza e a Bulciago. A darne notizia i rispettivi sindaci Roberta Trabucchi e Luca Cattaneo. In entrambi i casi sono già stati attivati tutti i protocolli necessari riguardanti il sistema di prevenzione e controllo sanitario.

La situazione a La Valletta Brianza

“La persona positiva è curata e monitorata – ha precisato Trabucchi – E’ stata attivata anche la procedure per la prevenzione della diffusione del virus, coinvolgendo i familiari, istruiti ad hoc dal personale sanitario per prevenire il contagio. Le autorità sanitarie sono in contatto con loro per garantire sicurezza, informazione e assistenza. La situazione qui è sotto controllo. Non ci sono motivi di allarme”. Il sindaco ha voluto sottolineare come è in fase di attivazione un servizio di supporto alla popolazione anziana che non può contare su una propria rete famigliare”. Quindi l’appello a tutti: “Oggi più che mai l’invito è quello di restare a casa, seguire tutte le norme igieniche che ci sono state informati e anche se è difficile, imparare a rinunciare a un po’ della vostra e nostra libertà individuale per il bene e la salute della collettività”.

La situazione a Bulciago

A Bulciago Cattaneo ha comunicato di aver attivato i protocolli di prevenzione, controllo sanitario e del COC (Centro Operativo Comunale). “La persona risultata contagiata si trova in ospedale sotto controllo medico e l’ATS sta svolgendo le necessarie verifiche per prevenire la diffusione del virus come da procedure sanitarie e ministeriali in essere. Rivolgo un appello a tutta la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alle regole ed alle raccomandazioni sulle modalità di conduzione della vita quotidiana diffuse dal Ministero della Salute e reperibili anche sul sito internet del Comune. E’ opportuno in particolare che le persone anziane evitino di frequentare luoghi affollati e che, in questo delicato momento, rimangano in casa quanto più possibile. La situazione è sotto controllo e non vi sono al momento casi di particolare allarme tuttavia siamo chiamati alla collaborazione sociale e ad esercitare al massimo grado la responsabilità personale per scongiurare la diffusione del virus. Sarà mia cura tenervi informati sugli sviluppi della situazione”