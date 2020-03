Coronavirus, un caso anche a Merate

La conferma è arrivata dal sindaco Panzeri

Attivate tutte le procedure previste dai protocolli del coronavirus

MERATE – Si estende il numero delle persone risultate positive ai tamponi del coronavirus. Anche un cittadino residente a Merate è risultato infatti positivo al test ed è stato ora preso in carico dalle strutture sanitarie come conferma il sindaco Massimo Panzeri. Come da prassi, sono scattate le misure previste dai protocolli con l’isolamento di tutte le persone che sono entrate in stretto contatto con la persona risultata contagiata.