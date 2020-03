Coronavirus, un caso positivo anche a Verderio

La conferma è arrivata dal sindaco Manega

Attivati tutti i protocolli Ats del caso

VERDERIO – Un caso di coronavirus anche a Verderio. A confermarlo è il sindaco Robertino Manega. “L’Ats, l’agenzia Territoriale Sanitaria, mi ha informato che un nostro concittadino, a cui è stata accertata la positività al Coronavirus, è in isolamento presso il proprio domicilio. Sono state attivate dalla stessa Ats tutte le procedure previste. Per ridurre i rischi di diffusione del contagio invito nuovamente tutti i cittadini ad attenersi alle indicazioni dei provvedimenti di questi giorni. Il nostro comune è in costante collegamento con le autorità e non mancherò di informarvi sugli sviluppi”.